Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Висса переходит из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 63,5 млн — Романо

Висса переходит из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 63,5 млн — Романо
Комментарии

Нападающий «Брентфорда» Йоан Висса переходит в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, клубы уже достигли договорённости. Сумма трансфера составит € 63,5 млн. «Брентфорд» принял официальное предложение от «сорок», и сегодня Висса пройдёт медицинское обследование.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Материалы по теме
Йоан Висса открыто обвинил «Брентфорд» в препятствовании его уходу из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android