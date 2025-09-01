Висса переходит из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 63,5 млн — Романо

Нападающий «Брентфорда» Йоан Висса переходит в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, клубы уже достигли договорённости. Сумма трансфера составит € 63,5 млн. «Брентфорд» принял официальное предложение от «сорок», и сегодня Висса пройдёт медицинское обследование.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.