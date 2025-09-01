Скидки
Статистика «Байера» при Эрике тен Хаге: количество матчей, побед

Аудио-версия:
Комментарии

1 сентября 2025 года стало известно об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера «Байера». «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со статистикой нидерландского специалиста во главе «фармацевтов».

Статистика «Байера» под руководством тен Хага в официальных матчах:

  • Всего матчей: 3
  • Победы: 1 (в Кубке Германии — 4:0 над клубом из 4-го дивизиона «Зонненхоф-Гроссаспах»);
  • Поражения: 1 (в Бундеслиге — 1:2 от «Хоффенхайма»)
  • Ничьи: 1 (в Бундеслиге — 1:1 с «Вердером»).

Отметим, что также «Байер» под руководством тен Хага провёл четыре товарищеские встречи — три победы, одно поражение.

В первых двух матчах чемпионата Германии нового сезона «Байер» набрал только одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

Тен Хаг ранее работал с «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом». Манкунианский клуб под руководством Эрика выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. «Аякс» тен Хаг привёл к победе в чемпионате Нидерландов.

