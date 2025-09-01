Скидки
В словенском «Целе» подтвердили, что экс-игрок «Балтики» Лисакович переходит в клуб

В словенском «Целе» подтвердили, что экс-игрок «Балтики» Лисакович переходит в клуб
Президент словенского клуба «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило подтвердил, что бывший нападающий «Балтики» Виталий Лисакович станет игроком его команды.

— Появилась информация, что в «Целе» переходит Виталий Лисакович. Это действительно так?
— Да, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В активе 27-летнего Лисаковича 36 матчей за «Балтику», 10 мячей и пять голевых передач. За свою карьеру форвард сборной Беларуси успел поиграть за солигорский «Шахтёр», московский «Локомотив», казанский «Рубин», а также за хорватские «Рудеш», «Вараждин» и «Динамо Загреб-2».

