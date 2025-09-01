«Торпедо» объявило об увольнении пяти тренеров главной команды

Футбольный клуб «Торпедо» Москва официально объявил об увольнении пяти тренеров главной команды. Так, автозаводский клуб достиг договорённости о расторжении контрактов с тренерами Павлом Кирильчиком, Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором. Все контракты разорваны по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим специалистов за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба автозаводцев.

После семи матчей Лиги Pari «Торпедо» набрало четыре очка и на текущий момент занимает 16-е место. В этих играх чёрно-белые потерпели пять поражений, один раз одержали победу и один раз разделили очки с соперником.