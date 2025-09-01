Скидки
«Торпедо» объявило об увольнении пяти тренеров главной команды

«Торпедо» объявило об увольнении пяти тренеров главной команды
Футбольный клуб «Торпедо» Москва официально объявил об увольнении пяти тренеров главной команды. Так, автозаводский клуб достиг договорённости о расторжении контрактов с тренерами Павлом Кирильчиком, Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором. Все контракты разорваны по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим специалистов за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба автозаводцев.

После семи матчей Лиги Pari «Торпедо» набрало четыре очка и на текущий момент занимает 16-е место. В этих играх чёрно-белые потерпели пять поражений, один раз одержали победу и один раз разделили очки с соперником.

