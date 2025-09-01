Отставка тен Хага из «Байера» стала рекордной по скорости за всю историю Бундеслиги

Отставка Эрика тен Хага из леверкузенского «Байера» — это самое быстрое увольнение тренера после начала сезона за всю историю чемпионата Германии, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Тен Хаг возглавил «аспириновых» в мае этого года, под его руководством команда провела только два матча в рамках Бундеслиги, набрав одно очко.

В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

Тен Хаг ранее работал с «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом». Манкунианский клуб под руководством Эрика выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. «Аякс» тен Хаг привёл к победе в чемпионате Нидерландов.