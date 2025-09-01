Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отставка тен Хага из «Байера» стала рекордной по скорости за всю историю Бундеслиги

Отставка тен Хага из «Байера» стала рекордной по скорости за всю историю Бундеслиги
Комментарии

Отставка Эрика тен Хага из леверкузенского «Байера» — это самое быстрое увольнение тренера после начала сезона за всю историю чемпионата Германии, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Тен Хаг возглавил «аспириновых» в мае этого года, под его руководством команда провела только два матча в рамках Бундеслиги, набрав одно очко.

В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

Тен Хаг ранее работал с «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом». Манкунианский клуб под руководством Эрика выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. «Аякс» тен Хаг привёл к победе в чемпионате Нидерландов.

Материалы по теме
Официально
«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android