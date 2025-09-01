Скидки
«Торпедо» огласило имя исполняющего обязанности главного тренера команды

Комментарии

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила, что исполняющим обязанности главного тренера первой команды назначен 58-летний Сергей Жуков. Ранее автозаводцы сообщили об уходе сразу пяти тренеров.

«Исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» назначен 58-летний специалист Сергей Жуков. Он будет готовить торпедовцев к ближайшему матчу с «Уфой». Ранее Сергей Николаевич возглавлял молодёжную команду чёрно-белых», — сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После семи туров Лиги Pari «Торпедо» набрало четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Комментарии
