Булыкин: с «Краснодаром» у ЦСКА не было плана «Б» — команда не была готова к большинству

Комментарии

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). Игра между армейцами и чёрно-зелёными состоялась накануне, 31 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Мне кажется, что ЦСКА не смог взломать оборону «Краснодара» в большинстве, потому что не было плана «Б». Все команды наигрывают разные варианты игры, но по матчу было видно, что армейцы не совсем были готовы к игре в большинстве. Но и «Краснодар» хорошо себя проявил и заслужил одно очко, хотя команда приезжала в Москву за большим», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
