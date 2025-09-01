Булыкин: с «Краснодаром» у ЦСКА не было плана «Б» — команда не была готова к большинству
Поделиться
Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). Игра между армейцами и чёрно-зелёными состоялась накануне, 31 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Мне кажется, что ЦСКА не смог взломать оборону «Краснодара» в большинстве, потому что не было плана «Б». Все команды наигрывают разные варианты игры, но по матчу было видно, что армейцы не совсем были готовы к игре в большинстве. Но и «Краснодар» хорошо себя проявил и заслужил одно очко, хотя команда приезжала в Москву за большим», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:16
-
14:13
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:33
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:18
-
13:16
-
13:13
-
13:09
-
13:06
-
13:02
-
12:53
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:24
-
12:15
-
12:13
-
12:09