Манфред Угальде высказался о своём будущем в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём будущем в московском клубе. Угальде отметил, что обсуждал различные предложения со своим агентом и другими людьми, однако он подчеркнул, что чувствует себя счастливым и полностью сосредоточенным на работе в «Спартаке». Напомним, ранее появлялась информация, что в услугах форварда заинтересован «Фейеноорд».

«Сложно об этом говорить. Сейчас я сфокусирован на «Спартаке» — клубе, которому я принадлежу и в котором счастлив», — заявил Угальде в интервью Tigo Sports Costa Rica.

По итогам прошлого сезона Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, в этой кампании Манфред не забил ни одного гола в рамках высшего российского дивизиона.