В «Сочи» сообщили о назначении Игоря Осинькина главным тренером

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил о смене главного тренера команды. По словам Ротенберга, Роберта Морено на этом посту сменил Игорь Осинькин.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами всё должны делать.

В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим «ребёнком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться, они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок будет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, а будет бороться за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».

Напомним, по итогам первых семи туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» набрал только одно очко. Морено возглавлял южную команду с 2024 года. Последнее место работы Игоря Осинькина — самарские «Крылья Советов». Опытный специалист покинул клуб в конце мая этого года.