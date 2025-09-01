Агент форварда «Динамо» Тюкавина: ожидается, что Костя сможет сыграть со «Спартаком»
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном участии форварда в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 13 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Будет ли Костя готов играть со «Спартаком»? Ожидается, что да. Но решение будут принимать тренерский штаб и врачи команды. Он давно тренируется в общей группе, находится в оптимальных кондициях», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре прошлого сезона чемпионата с «Ростовом» (1:1). Форвард выступает за «Динамо» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.
