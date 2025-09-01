Агент форварда «Динамо» Тюкавина: ожидается, что Костя сможет сыграть со «Спартаком»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном участии форварда в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 13 сентября.

«Будет ли Костя готов играть со «Спартаком»? Ожидается, что да. Но решение будут принимать тренерский штаб и врачи команды. Он давно тренируется в общей группе, находится в оптимальных кондициях», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Тюкавин получил травму в 19-м туре прошлого сезона чемпионата с «Ростовом» (1:1). Форвард выступает за «Динамо» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.