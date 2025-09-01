В школе «Зенита» рассмотрят идею введения португальского языка для детей

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, что в школе сине-бело-голубых рассмотрят идею введения португальского языка для детей.

— Планируется ли ввести в школу «Зенита» изучение португальского языка для детей?

— На тему португальского языка мы обязательно подумаем. Это очень неплохая идея. Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе. Футбольный клуб «Зенит» будет участником образовательного процесса, но основная задача в общеобразовательной части — выстраивать методику по принципу, как её видят учителя, которые занимаются образовательным процессом. Мы будем влиять, но посмотрим, в какой мере и в каком направлении, — передаёт слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.