Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход бельгийского вратаря за € 21 млн плюс бонусы

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход бельгийского вратаря за € 21 млн плюс бонусы
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Антверпеном» переход голкипера Сенне Ламменса за € 21 млн плюс бонусы, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X. Отмечается, что контракт бельгийца с манкунианским клубом будет рассчитан до лета 2030 года.

Ламменс играет за «Антверпен» с лета 2023 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Эмилиано Мартинесом — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android