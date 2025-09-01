«Манчестер Юнайтед» согласовал переход бельгийского вратаря за € 21 млн плюс бонусы

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Антверпеном» переход голкипера Сенне Ламменса за € 21 млн плюс бонусы, сообщает авторитетный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X. Отмечается, что контракт бельгийца с манкунианским клубом будет рассчитан до лета 2030 года.

Ламменс играет за «Антверпен» с лета 2023 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.