«Спартак» показал детские фотографии своих футболистов в честь 1 сентября

«Спартак» показал детские фотографии своих футболистов в честь 1 сентября
Московский «Спартак» в своём телеграм-канале показал детские фотографии своих футболистов в честь 1 сентября.

«Когда-то эти ребята шли в школу на 1 сентября, даже не подозревая, что однажды станут игроками «Спартака»… Всех с 1 сентября!» — написала пресс-служба красно-белых.

По итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар». «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с московским «Динамо» на выезде.

