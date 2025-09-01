Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: у Зырянова огромный опыт, харизма и авторитет

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала о задачах Константина Зырянова на посту председателя правления клуба.

«Константин Георгиевич Зырянов уже объявлял, какие задачи и цели поставлены на новом посту. Давайте начнём с того, что Константин Георгиевич стал единоличным исполнительным органом футбольного клуба «Зенита». Вся история связана с операционной деятельностью. Теперь у Константина Георгиевича огромная ответственность по всем направлениям.

Что касается спортивной части, «Зенит» формирует ментальность победителя. Мы всегда стремимся к победам по всем направлениям. Не только основной команды, но и женской, «Зенита-2», молодёжной и юношеской команд. Это неотъемлемая часть «Зенита». У Константина Георгиевича огромный опыт, харизма и авторитет. Он не боится ответственности. Это очень важная история», — передаёт слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.