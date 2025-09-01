Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: у Зырянова огромный опыт, харизма и авторитет

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: у Зырянова огромный опыт, харизма и авторитет
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала о задачах Константина Зырянова на посту председателя правления клуба.

«Константин Георгиевич Зырянов уже объявлял, какие задачи и цели поставлены на новом посту. Давайте начнём с того, что Константин Георгиевич стал единоличным исполнительным органом футбольного клуба «Зенита». Вся история связана с операционной деятельностью. Теперь у Константина Георгиевича огромная ответственность по всем направлениям.

Что касается спортивной части, «Зенит» формирует ментальность победителя. Мы всегда стремимся к победам по всем направлениям. Не только основной команды, но и женской, «Зенита-2», молодёжной и юношеской команд. Это неотъемлемая часть «Зенита». У Константина Георгиевича огромный опыт, харизма и авторитет. Он не боится ответственности. Это очень важная история», — передаёт слова Илюхиной корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
«Зенит» не смог заработать € 15 млн на Юри Алберто из-за отказа «Коринтианса» «Роме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android