Константин Зырянов высказался об открытии крытого манежа для академии «Зенита»

Новый председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов высказался об открытии крытого манежа для академии сине-бело-голубых.

— Будет ли футболистам ЮФЛ и МФЛ легче играть в манеже, чем на полях «Газпром» — Академии, которые не имеют крыши?

— Это многофункциональный манеж. Легче или нет, но если погода не будет позволять играть на открытом воздухе, матчи будут переноситься сюда. Думаю, футболистам будет комфортнее играть в таких условиях и показывать своё мастерство, чем при не очень хорошей погоде на улице. Поля везде одинаковые, поэтому никаких различий не будет. Здесь тоже комфортно играть, — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Церемония открытия многофункционального комплекса, в составе которого общеобразовательная школа, круглогодичный крытый манеж и офисные помещения, состоялась 1 сентября в санкт-петербургской «Газпром» — Академии.