Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Зырянов высказался об открытии крытого манежа для академии «Зенита»

Константин Зырянов высказался об открытии крытого манежа для академии «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов высказался об открытии крытого манежа для академии сине-бело-голубых.

— Будет ли футболистам ЮФЛ и МФЛ легче играть в манеже, чем на полях «Газпром» — Академии, которые не имеют крыши?
— Это многофункциональный манеж. Легче или нет, но если погода не будет позволять играть на открытом воздухе, матчи будут переноситься сюда. Думаю, футболистам будет комфортнее играть в таких условиях и показывать своё мастерство, чем при не очень хорошей погоде на улице. Поля везде одинаковые, поэтому никаких различий не будет. Здесь тоже комфортно играть, — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Церемония открытия многофункционального комплекса, в составе которого общеобразовательная школа, круглогодичный крытый манеж и офисные помещения, состоялась 1 сентября в санкт-петербургской «Газпром» — Академии.

Материалы по теме
Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: у Зырянова огромный опыт, харизма и авторитет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android