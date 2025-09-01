«Ливерпуль» отказался отпускать защитника в «Милан»

Английский «Ливерпуль» отказался отпускать центрального защитника Джозефа Гомеса в итальянский «Милан», сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, сделка осуществлена не будет.

Ранее сообщалось, что «Милан» сделал официальное предложение «Ливерпулю» о приобретении Гомеса. Джозеф выступает в составе английского клуба с 2015 года. За этот период защитник принял участие в 242 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.