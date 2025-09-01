«Борнмут» объявил о переходе защитника из «Милана»

Английский «Борнмут» объявил о переходе на правах аренды испанского защитника Алехандро Хименеса из итальянского «Милана». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию выкупа.

«Я очень счастлив. Я в восторге от этого проекта и от того, как хорошо меня приняли. С нетерпением жду начала тренировок и игр с командой». Играть в английской Премьер-лиге всегда было моей мечтой, и пока могу осуществить свою мечту, я буду счастлив», — приводит слова Хименеса официальный сайт клуба.

Хименес присоединился к грандам Серии А в 2023 году, перейдя из академии мадридского «Реала», где он провёл 10 лет.