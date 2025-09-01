Скидки
В «Зените» ответили на утверждение, что Семак любит работать с бразильцами, а не молодёжью

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов, а ныне председатель правления «Зенита», ответил на мнение, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак предпочитает работать с бразильцами, а не с молодыми россиянами.

— Насколько сам Семак хочет видеть больше молодёжи в «Зените»? У болельщиков бытует мнение, что он не любит работать с молодыми, а любит работать с бразильцами?

— Зная Сергея Богдановича, это неправда. Он любит работать с сильными футболистами. У нас очень мощная конкуренция в команде. Игрок, выходя из академии, должен быть готов конкурировать, выступать на должном уровне и давать результат. Кроме задачи занять первое место, других задач у «Зенита» не существует. Если футболист не готов, он отдаётся в аренду.

По моим данным, 30 игроков, прошедших академию, выступают в командах РПЛ. Задумайтесь. И это я ещё не считаю ФНЛ и Вторую лигу. Академия работает хорошо — это большой плюс для нас. Молодым футболистам сложно конкурировать на данном этапе, но это возможно. Как вы знаете, к играм за основной состав привлекается Шилов. Главное для нас — не потерять молодого футболиста. Его нужно довести до уровня игрока основного состава и сборной России, — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

