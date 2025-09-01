Адиев — о выходе «Кайрата» в ЛЧ: феноменальный результат для клуба и всего Казахстана

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев, ранее возглавлявший сборную Казахстана, высказался о выходе «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, в раунде плей-офф «Кайрат» обыграл «Селтик» (0:0, 3:2 пен.) и впервые в своей истории вышел в финальную часть престижнейшего еврокубкового турнира.

«Это феноменальный результат для «Кайрата» и всего Казахстана. Очень рад и желаю, чтобы они продолжили в том же духе.

Чего жду от них в турнире? Жду обычно от себя и от своей команды. Мне интересно, что «Кайрат» сможет сделать в Лиге Чемпионов, но для меня это не значимо. Хотел бы, чтобы они набирали больше очков и демонстрировали хорошую игру, которая нравится болельщикам», — приводит слова Адиева Sport24.

В осенней части турнира чемпионы Казахстана встретятся с такими командами, как «Реал», «Интер» и «Арсенал».