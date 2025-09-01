Защитник «Спартака» Дуарте — лидер 7-го тура РПЛ по точным передачам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен и защитник «Спартака» Алексис Дуарте. Он стал лидером тура по точным передачам — на счету парагвайца их 84 за матч с «Сочи».

30 августа в Москве прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором столичный «Спартак» в упорной борьбе добился победы над «Сочи» со счётом 2:1. Москвичи смогли победить благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти, причём второй гол, ставший победным, был забит на 90+7-й минуте встречи. Единственный гол гостей на счету Дмитрия Васильева.