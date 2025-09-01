Скидки
Наиль Умяров — лучший игрок 7-го тура РПЛ по обводкам и единоборствам

Наиль Умяров — лучший игрок 7-го тура РПЛ по обводкам и единоборствам
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен и полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Он стал лидером тура по двум показателям — удачным обводкам (их было 7) и удачным единоборствам (22).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

30 августа в Москве прошёл матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором столичный «Спартак» в упорной борьбе добился победы над «Сочи» со счётом 2:1. Москвичи смогли победить благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти, причём второй гол, ставший победным, был забит на 90+7-й минуте встречи. Единственный гол гостей на счету Дмитрия Васильева.

