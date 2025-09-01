Осинькин прилетит в Сочи сегодня вечером, Корниленко будет его помощником — источник

Игорь Осинькин сегодня прилетит в Сочи, его ассистентом в одноимённом клубе будет Сергей Корниленко. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Напомним, Осинькин и Корниленко работали в «Крыльях Советов», Игорь занимал должность главного тренера команды, а Сергей был спортивным директором клуба.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил о смене главного тренера команды — Роберта Морено на этом посту сменил Игорь Осинькин.

По итогам первых семи туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» набрал только одно очко. Морено возглавлял южную команду с 2024 года. Последнее место работы Осинькина — самарские «Крылья Советов». Опытный специалист покинул клуб в конце мая этого года.