Максим Глушенков создал больше всех голевых моментов в 7-м туре РПЛ
Поделиться
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Он стал лидером тура по созданным голевым моментам — на счету Максима их четыре по итогам матча с «Пари НН» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47' 2:0 Кассьерра – 72'
После этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке в таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
16:09
-
16:04
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:27
-
15:27
-
15:26
-
15:19
-
15:02
-
15:02
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:16
-
14:13
-
13:52
-
13:50
-
13:48
-
13:45
-
13:33
-
13:25
-
13:24
-
13:21