Максим Глушенков создал больше всех голевых моментов в 7-м туре РПЛ

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» подвёл итоги 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Были выделены лучшие футболисты по нескольким основным статистическим показателям. В частности, был отмечен и полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Он стал лидером тура по созданным голевым моментам — на счету Максима их четыре по итогам матча с «Пари НН» (2:0).

После этой победы подопечные Сергея Семака поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после семи матчей. Нижегородцы остались с тремя очками и находятся на предпоследней, 15-й строчке в таблице.