«Сочи» объявил о переходе сербского защитника

Пресс-служба «Сочи» объявила о переходе 27-летнего центрального защитника Неманьи Стоича. Контракт между клубом и футболистом рассчитан до 2028 года.

«Неманья Стоич подписал контракт с «Сочи». Контракт с 27-летним сербским центральным защитником рассчитан на три года. Предыдущим клубом Стоича был тель-авивский «Маккаби». Добро дошао у Сочи, Неманья!» — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Сочи» располагается на 16-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.

