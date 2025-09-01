Скидки
Экс-игрок «Челси» Тарик Лампти стал футболистом «Фиорентины»

Итальянская «Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о переходе крайнего защитника Тарика Лампти из английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Футболист будет выступать за команду из Флоренции под 48-м номером.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 6 млн, а контракт с футболистом подписан до лета 2029 года.

Лампти прошёл через молодёжную систему лондонского «Челси», прежде чем перешёл в «Брайтон», где за последние пять сезонов провёл 122 матча в Премьер-лиге, Лиге Европы, Кубке Англии и Кубке английской футбольной лиги, забив пять голов и отдав 12 результативных передач. Новый защитник «фиалок» также имеет в своём активе 11 матчей за сборную Ганы.

