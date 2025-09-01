Тарханов: на матч ЦСКА — «Краснодар» надо ставить опытного судью, Шафеев растерялся

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил судейство в матче 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1).

«Я считаю, что на такой матч, как ЦСКА — «Краснодар», надо ставить опытного судью, а Шафеев растерялся. Его сбивали с толку по поводу решения и уговорили, что в случае с Кордобой должно быть удаление. Джон пошёл с ногой, но её потом убирал и чуть задел руку Мойзеса. Да, это неспортивное поведение, но Кордоба выбивал мяч, и по инерции нога пошла вверх — он же не сам захотел так. Также были спорные моменты, когда в конце матча у обоих футболистов «Краснодара» была рука в своей штрафной площади», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.