Тарханов: на матч ЦСКА — «Краснодар» надо ставить опытного судью, Шафеев растерялся
Известный российский тренер Александр Тарханов оценил судейство в матче 7-го тура Мир РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Я считаю, что на такой матч, как ЦСКА — «Краснодар», надо ставить опытного судью, а Шафеев растерялся. Его сбивали с толку по поводу решения и уговорили, что в случае с Кордобой должно быть удаление. Джон пошёл с ногой, но её потом убирал и чуть задел руку Мойзеса. Да, это неспортивное поведение, но Кордоба выбивал мяч, и по инерции нога пошла вверх — он же не сам захотел так. Также были спорные моменты, когда в конце матча у обоих футболистов «Краснодара» была рука в своей штрафной площади», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
