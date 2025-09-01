Скидки
«Астон Вилла» близка к оформлению перехода вингера «Ливерпуля»

Комментарии

Бирмингемская «Астон Вилла» близка к оформлению перехода крайнего нападающего «Ливерпуля» Харви Эллиотта, сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, «Вилла» возьмёт Эллиотта в аренду с обязательством выкупа. «Ливерпуль» хочет получить за своего футболиста не менее € 38 млн.

Напомним, Эллиотт стал лучшим игроком молодёжного чемпионата Европы — 2025. В прошедшем сезоне англичанин сыграл в 18 матчах АПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

