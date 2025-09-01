Скидки
Игрок «Крыльев Советов» Чернов прокомментировал ничью в матче с «Локо»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Первый тайм был не очень. В целом не знали, что с мячом делать. Не могли свою игру поймать. Многое давали «Локомотиву»: разыгрывать, делать свои комбинации. Прессинг у нас абсолютно отсутствовал. В перерыве поговорили и решили, что так продолжаться не может. В раздевалке я ребятам говорил, что «Ростов» горел 0:2 после первого, а в итоге сыграли 3:3, все шансы отыграться есть. Главное — быстрый гол забить. Так и случилось», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

