Хави может возглавить «Байер» после отставки тен Хага

Комментарии

Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить леверкузенский «Байер», об этом сообщает Sky Germany. Ранее сегодня стало известно об отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера «фармацевтов».

Последним местом работы Хави была «Барселона». 45-летний специалист возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Под его руководством «блауграна» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграла Суперкубок страны. До работы в каталонском клубе Хави тренировал катарский «Аль-Саад».

В первых двух матчах чемпионата Германии нового сезона «Байер» набрал только одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

Комментарии
