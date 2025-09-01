Скидки
«Неизвестно». Валентин Пальцев — о возможном уходе из махачкалинского «Динамо»

«Неизвестно». Валентин Пальцев — о возможном уходе из махачкалинского «Динамо»
Аудио-версия:
Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев заявил, что пока нет никакой конкретики касательно его трансфера в другую команду. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» практически договорился с «Динамо» о переходе Пальцева.

— Можно уже сказать, что в это трансферное окно ты останешься в клубе? Или это неизвестно?
— Неизвестно. Я сам ничего не знаю. Пока я в махачкалинском «Динамо».

— Для тебя вообще принципиально именно в это трансферное окно в другой клуб уехать?
— Нет, я просто играю в футбол. Если уеду, то уеду. Если нет, то ладно, — приводит слова Пальцева «Матч ТВ».

Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В текущей кампании россиянин провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. «Краснодар» после семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке.

