Рандаль Коло Муани переходит в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». Действующее трудовое соглашение универсального нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Этим летом «Тоттенхэм» подписал полузащитника Хави Симонса, вингера Мохаммеда Кудуса, а также центрального нападающего Матиса Теля.