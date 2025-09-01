Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рандаль Коло Муани переходит в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо

Рандаль Коло Муани переходит в «Тоттенхэм» — Фабрицио Романо
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». Действующее трудовое соглашение универсального нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Этим летом «Тоттенхэм» подписал полузащитника Хави Симонса, вингера Мохаммеда Кудуса, а также центрального нападающего Матиса Теля.

Материалы по теме
Исак уходит в «Ливерпуль», Доннарумма – в «Ман Сити»! Последний день окна в Европе. LIVE
Live
Исак уходит в «Ливерпуль», Доннарумма – в «Ман Сити»! Последний день окна в Европе. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android