Вадим Гаранин: ЦСКА после победы в Кубке России стал ментально сильнее

Известный российский тренер Вадим Гаранин оценил выступления московского ПФК ЦСКА в нынешнем сезоне. По его мнению, армейская команда стала ментально сильнее после победы в Кубке России прошлого сезона.

«Очень интересный ЦСКА, который после победы в Кубке России стал ментально сильнее. Хотя смешно говорить про ментальность, когда в составе есть Игорь Акинфеев, который суперментальный человек. Но как в команде заиграли молодые ребята и какое происходит футбольное наполнение! Есть много деталей в плане идей, которые мы тоже отмечаем и берём себе», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

