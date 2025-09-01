«Хуже играть уже некуда». Егор Титов — о последних матчах «Спартака» в РПЛ

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался о последних играх красно-белых в рамках Мир РПЛ. В заключительных перед сентябрьской международной паузой трёх турах высшего российского дивизиона «Спартак» добыл две победы и один раз сыграл вничью.

«Возможно, неплохо, что сейчас будет пауза на сборных, не знаю, сколько дали выходных. Люди отдохнут. «Спартак» — это как пороховая бочка. Как только один матч проваливается — отставка, убрать, купить. Дождёмся этой паузы, матч после неё должен быть лучше, потому что хуже уже играть некуда, если говорить честно. Я думаю, что впечатления от игры «Спартака» с «Сочи» негативные не только у меня. Результат, конечно, порадовал, мнения об отставке Деяна Станковича точно должны встать на паузу у всех тех, кто мечтает, чтобы его убрали. Счёт хороший, но качество футбола мне не понравилось», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар». «Спартак» в следующей встрече внутреннего первенства сыграет с московским «Динамо» на выезде.