«Все оказались в парадигме win-win». В «Торпедо» высказались об уходе Ейсона Гусмана

Комментарии

Советник президента «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал трансфер колумбийского полузащитника Ейсона Гусмана в бразильскую «Форталезу».

«Президент «Торпедо» Дмитрий Шаповал поставил задачу в кратчайшие сроки решить затянувшийся вопрос с Ейсоном Гусманом. И мы нашли оптимальное решение, в котором все оказались в парадигме win-win. Хочу поблагодарить генерального директора нашего клуба Игоря Резвухина за доверие, а коллег из «Форталезы» и агента Гусмана — за взаимодействие. Рад, что совместными усилиями нам удалось осуществить этот трансфер», — приводит слова Маслова официальный сайт клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что «Торпедо» собирается обратиться в ФИФА в связи с неявкой 27-летнего футболиста в расположение команды.

Гусман перешёл в московский клуб из «Депортес Толима» в январе текущего года за € 1,8 млн, что стало рекордной покупкой в истории автозаводцев. За это время Гусман отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 матчах за «Торпедо».

