Главная Футбол Новости

«Жирона» объявила о переходе украинского нападающего

«Жирона» объявила о переходе украинского нападающего
Комментарии

Пресс-служба испанской «Жироны» объявила о переходе украинского нападающего Владислава Ваната из киевского «Динамо». Футболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона-2029/2030.

Ванату 23 года, он является воспитанником академии киевского «Динамо». За первую команду бело-голубых Владислав начал играть в 2021 году. В прошлом сезоне нападающий провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского нападающего в € 15 млн.

«Жирона» после трёх стартовых туров испанской Ла Лиги не набрала ни одного очка и занимает 20-е место в турнирной таблице.

