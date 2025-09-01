Скидки
Игрок «Спартака» Литвинов отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит». Ранее летом в СМИ появлялась информация, что сине-бело-голубые нацелились на ряд российских футболистов — в их числе был и Литвинов.

— У вас в 2022 году была позиция: «В «Зенит» я не пойду». Поменялась ли она?
— Ничего не поменялось. Я — игрок «Спартака». Это же слухи. Вы сами об этом пишете, не я же. Не знаю, откуда это появляется. Если бы я вышел к прессе и сказал: «Меня хочет «Зенит», есть предложение» — это другое дело. А так, вы это написали и сами меня спрашиваете. Я сижу дома, читаю ваши новости, что мною интересуется «Зенит», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

