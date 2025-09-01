Скидки
Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство и будет считаться легионером в РПЛ

Дуглас Сантос сменил спортивное гражданство и будет считаться легионером в РПЛ
Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос официально сменил спортивное гражданство на бразильское и будет считаться легионером в Мир РПЛ. Об этом следует из данных, опубликованных на официальном сайте ФИФА.

Фото: Официальный сайт ФИФА

Сантос перебрался в «Зенит» летом 2019 года. В октябре 2024-го бразилец получил паспорт РФ, а в ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское. Ранее защитник был включён в состав сборной Бразилии на сентябрьскую международную паузу.

В сентябре 2025-го сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

