Вадим Гаранин: Осинькин — самая оптимальная кандидатура для «Сочи» в российском футболе

Бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на новость о назначении Игоря Осинькина в клуб с юга России. Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил о смене главного тренера команды.

«Общаясь с ребятами из «Сочи», и с учётом того, что происходило при Роберте Морено, мне казалось, что у команды всё будет интереснее. Осинькин — самая оптимальная кандидатура для «Сочи» в российском футболе. Но и для Игоря Витальевича это будет перезарядка после тяжёлого периода в «Крыльях Советов». Надеюсь, что это будет обоюдно правильное решение.

Осинькин — сильнейший специалист, и все это знают. Мне тяжело за него фантазировать, однако мне кажется, когда ты очень долго работаешь в одном клубе в России, может возникнуть замыленность взгляда. Я не сомневаюсь в его компетенции. Для меня это назначение очень интересно», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.