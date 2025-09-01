Сборная России объявила, что Кривцов и Агкацев пропустят матчи с Иорданией и Катаром

Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что голкипер Станислав Агкацев и полузащитник Никита Кривцов пропустят ближайшие товарищеские встречи из-за микроповреждений.

«Агкацев и Кривцов не сыграют с Иорданией и Катаром. Игроки «Краснодара» не помогут сборной из-за микроповреждений, полученных в матчах за клуб. Агкацева заменит Евгений Ставер, который присоединится к сборной в понедельник вечером», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Напомним, матч России с Иорданией пройдёт 4 сентября, а с Катаром команда Валерия Карпина встретится 7 сентября.