«Байер» приобрёл у «Монако» Бен-Сегира

«Байер» приобрёл у «Монако» Бен-Сегира
Леверкузенский «Байер» приобрёл нападающего сборной Марокко Элисса Бен-Сегира из «Монако». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2030 года.

«Я следил за впечатляющим путём «Байера» в последние годы. Этот клуб всегда играет в Европе и в прошлом году взял чемпионат и Кубок. Клуб считается образцом немецкого футбола во Франции и Марокко. Здорово быть частью этого сейчас», — приводит слова Бен-Сегира официальный сайт клуба.

Элисс Бен-Сегир является воспитанником «Монако» и других клубов. За взрослую команду монегасков нападающий выступает с 2022 года. Футболист играл за сборную Франции разных возрастных категорий, но на взрослом уровне он защищает цвета национальной команды Марокко. В 46 матчах прошлого клубного сезона игрок забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

