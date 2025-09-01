«С такой игрой чемпионом стать нереально». Титов — о победе «Спартака» над «Сочи»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался по итогам матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:1). По словам Титова, с тем уровнем игры, который продемонстрировали футболисты команды Деяна Станковича, рассчитывать на чемпионство не приходится.

«После перерыва вышли на поле Роман Зобнин и Игорь Дмитриев, чуть позже появился Антон Заболотный. Это говорит о том, что Станковичу тоже не нравилось, что происходит на поле. С такой игрой чемпионами, конечно, стать нереально, но как болельщик буду рад, если команда будет побеждать без хорошей игры в один мяч, я готов это терпеть», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар». «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с московским «Динамо» на выезде.