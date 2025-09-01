Скидки
«С такой игрой чемпионом стать нереально». Титов — о победе «Спартака» над «Сочи»

«С такой игрой чемпионом стать нереально». Титов — о победе «Спартака» над «Сочи»
Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался по итогам матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:1). По словам Титова, с тем уровнем игры, который продемонстрировали футболисты команды Деяна Станковича, рассчитывать на чемпионство не приходится.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«После перерыва вышли на поле Роман Зобнин и Игорь Дмитриев, чуть позже появился Антон Заболотный. Это говорит о том, что Станковичу тоже не нравилось, что происходит на поле. С такой игрой чемпионами, конечно, стать нереально, но как болельщик буду рад, если команда будет побеждать без хорошей игры в один мяч, я готов это терпеть», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар». «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с московским «Динамо» на выезде.

