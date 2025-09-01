Скидки
Сборная России посвятит осенние матчи Году защитника Отечества

Российский футбольный союз сообщил, что посвятит осенний цикл домашних встреч национальной команды проходящему в России Году защитника Отечества. Это найдёт своё отражение в предматчевых программах, артистах, выступающих перед играми, и в общественных мероприятиях с участием национальной команды.

«Таким образом, РФС продолжит реализацию приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориальной программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». В её рамках впервые в истории всероссийская акция «Бессмертный полк» была проведена на футбольных матчах более чем в 50 регионах России», — сказано в опубликованном на официальном сайте РФС сообщении.

Напомним, 10 октября команда Валерия Карпина сыграет в Волгограде с Ираном, 14 октября — в Москве с Боливией, 12 ноября российская сборная сыграет с Перу в Санкт-Петербурге, 15 ноября — с Чили в Сочи.

