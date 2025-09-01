Вадим Гаранин: больно за болельщиков «Черноморца», но за команду — абсолютно нет

Бывший главный тренер «Черноморца» Вадим Гаранин высказался о нынешней ситуации в новороссийском клубе. Ранее «Черноморец» не прошёл процедуру лицензирования для участия в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После семи туров Лиги Pari команда занимает последнее, 18-е место.

«Сейчас больно за болельщиков «Черноморца», но за команду абсолютно не больно, потому что она для меня чужая. Там не осталось никого из тех ребят, с кем мы работали вместе. Глобально для меня это чужая команда, поэтому я очень спокойно отношусь», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гаранин работал в «Черноморце» с 2023 по 2024 год.