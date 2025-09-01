Скидки
«Соперник ничем не удивил». Игрок «Динамо» Мх Пальцев — о матче с московским «Динамо»

«Соперник ничем не удивил». Игрок «Динамо» Мх Пальцев — о матче с московским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился впечатлениями от матча 7-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

— Мы больше хотели победить. Мы забили, мы выиграли. Соперник ничем не удивил. К чему готовились — то и получили.

— Ты понял по этой игре, в чём проблемы московского «Динамо»?
— Без понятия, откуда у них проблемы и есть ли они вообще у них. Не могу говорить за них. У них хорошая и квалифицированная команда. Сезон только начался. Будет видно на дистанции.

— На данный момент это ваш лучший матч в сезоне?
— Ещё очень много встреч будет. Если говорить о семи турах, то, думаю, нет. Были матчи и получше, по крайней мере по качеству игры. По результату — тоже нет. Мы недавно в Кубке 3:1 выиграли [у «Ростова»] — забили больше одного мяча. Не назову этот матч лучшим за сезон пока. Сенсацией бы тоже его не называл, — приводит слова Пальцева «Матч ТВ».

