«Спартак» пытается подписать Джику из «Фенербахче» свободным агентом — Foot Mercato

«Спартак» пытается подписать Джику из «Фенербахче» свободным агентом — Foot Mercato
Московский «Спартак» продолжает работу над подписанием центрального защитника Александера Джику из турецкого «Фенербахче». Как сообщает издание Foot Mercato, красно-белые намерены осуществить бесплатный переход футболиста в статусе свободного агента.

Контракт игрока сборной Ганы с «Фенербахче» рассчитан до лета 2026 года, но в «Спартаке» надеются, что стамбульцы отпустят защитника без компенсации. Ранее сообщалось, что супруга футболиста выступает против его переезда в Россию.

По данным источника, конкуренцию «Спартаку» в борьбе за подписание игрока составляют три европейских клуба: турецкий «Бешикташ», итальянская «Фиорентина» и португальская «Брага».

