«Челси» взял в аренду полузащитника «Брайтона» Буонанотте

«Челси» объявил о переходе 20-летнего атакующего полузащитника «Брайтона» Факундо Буонанотте. Аргентинец проведёт сезон-2025/2026 в команде Энцо Марески на правах аренды. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Хавбек перешёл в «Брайтон» в январе 2023 года и успел провести за «чаек» 50 матчей во всех турнирах и отметиться пятью голами.

В минувшем сезоне Буонанотте играл за «Лестер» на правах аренды. В 31 встрече в рамках английской Премьер-лиги игрок отметился пятью голами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.