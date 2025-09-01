«Ливерпуль» согласовал покупку защитника «Кристал Пэлас» Гехи — Романо

Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи переходит в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Стоимость сделки оценивается в £ 35 млн, «стекольщики» также получат 10% от будущей перепродажи футболиста. Сам защитник месяц назад уже согласовал условия контракта с мерсисайдцами.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За взрослую сборную Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

«Ливерпуль» на данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ с девятью очками.