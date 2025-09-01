Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 20% прав на Ренана — Globo

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 20% прав на Ренана — Globo
Комментарии

«Зенит» приобрёл у «Коринтианса» 20% прав на центрального защитника Роберта Ренана. Об этом сообщает издание Globo. Бразилец выступает в составе санкт-петербургского клуба с января 2023 года.

По данным источника, сине-бело-голубые заплатили бразильской команде € 1,8 млн. Ранее сообщалось, что за 30% прав на вингера молодёжной сборной Бразилии Педро «Зенит» отдал «Коринтиансу» € 4,5 млн.

25 августа текущего года Роберт Ренан перебрался из «Зенита» в «Васко да Гама» на правах аренды до лета 2026 года с опцией продления до конца сезона бразильской Серии А. Соглашение между клубами включает в себя пункт о выкупе игрока.

Материалы по теме
Трансферный дедлайн в Европе! В «Ливерпуль» едет Исак, «МЮ» и «Сити» берут вратарей! LIVE
Live
Трансферный дедлайн в Европе! В «Ливерпуль» едет Исак, «МЮ» и «Сити» берут вратарей! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android