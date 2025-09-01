«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 20% прав на Ренана — Globo

«Зенит» приобрёл у «Коринтианса» 20% прав на центрального защитника Роберта Ренана. Об этом сообщает издание Globo. Бразилец выступает в составе санкт-петербургского клуба с января 2023 года.

По данным источника, сине-бело-голубые заплатили бразильской команде € 1,8 млн. Ранее сообщалось, что за 30% прав на вингера молодёжной сборной Бразилии Педро «Зенит» отдал «Коринтиансу» € 4,5 млн.

25 августа текущего года Роберт Ренан перебрался из «Зенита» в «Васко да Гама» на правах аренды до лета 2026 года с опцией продления до конца сезона бразильской Серии А. Соглашение между клубами включает в себя пункт о выкупе игрока.