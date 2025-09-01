Скидки
Александр Мостовой назвал главную проблему российского судейства

Александр Мостовой назвал главную проблему российского судейства
Аудио-версия:
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о судейских ошибках в Мир Российской Премьер-Лиге. В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1) судья Рафаэль Шафеев отменил гол полузащитника армейцев Матвея Кисляка и показал красную карточку форварду «быков» Джону Кордобе.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«В матче ЦСКА — «Краснодар» было много спорных моментов. Давайте вспомним то, о чём я много раз говорил. Судейские ошибки были, есть и будут. Сейчас в каждом туре чуть ли не по пять грубых судейских ошибок. И это происходит с VAR, который придумали в помощь арбитрам.

Я всегда буду говорить, что основная проблема ошибок — это то, что 95% судей никогда не играли в футбол. Они не разбираются, ведь на себе это не проходили. Судьям тяжело, поэтому во встречах решает человеческий фактор. Они не владеют нюансами и хитростями футбола: где-то поставил ножку, где-то её убрал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

