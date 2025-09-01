Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» открыл школу и крытый манеж

«Зенит» открыл школу и крытый манеж
Аудио-версия:
Комментарии

На территории «Газпром»-Академии прошло торжественное открытие нового многофункционального комплекса. Презентация началась в первых исторических залах академии: их стены украсили масштабные муралы, посвящённые единению болельщиков и футболистов-юниоров, а также легендарным воспитанникам клуба.

На территории комплекса расположилась общеобразовательная школа, в которой уже начали обучение 170 воспитанников академии. Молодые спортсмены поучаствовали в первой линейке, которая прошла в новом крытом манеже. На поле, которое уже получило лицензию, будут проводиться матчи ЮФЛ, МФЛ и женской Суперлиги.

В открытии комплекса приняли участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков и новый председатель правления клуба Константин Зырянов. Также среди гостей были Борис Чухлов, Юрий Желудков, Дмитрий Радченко и Анатолий Давыдов.

«Впечатления самые радужные. Мы долго к этому стремились. Раньше ученики нашей академии ходили в школу через дорогу. Сейчас же всё находится в одном комплексе. Это удобно и инфраструктурно, и логистически. Самое главное — среднеобразовательная школа не могла подстраиваться под все спортивные процессы академии. Сейчас мы можем абсолютно спокойно выстраивать процесс обучения без ущерба спортивному направлению», — сказала председатель совета директоров Елена Илюхина.

Материалы по теме
«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android