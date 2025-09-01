«Зенит» открыл школу и крытый манеж

На территории «Газпром»-Академии прошло торжественное открытие нового многофункционального комплекса. Презентация началась в первых исторических залах академии: их стены украсили масштабные муралы, посвящённые единению болельщиков и футболистов-юниоров, а также легендарным воспитанникам клуба.

На территории комплекса расположилась общеобразовательная школа, в которой уже начали обучение 170 воспитанников академии. Молодые спортсмены поучаствовали в первой линейке, которая прошла в новом крытом манеже. На поле, которое уже получило лицензию, будут проводиться матчи ЮФЛ, МФЛ и женской Суперлиги.

В открытии комплекса приняли участие президент Российского футбольного союза Александр Дюков и новый председатель правления клуба Константин Зырянов. Также среди гостей были Борис Чухлов, Юрий Желудков, Дмитрий Радченко и Анатолий Давыдов.

«Впечатления самые радужные. Мы долго к этому стремились. Раньше ученики нашей академии ходили в школу через дорогу. Сейчас же всё находится в одном комплексе. Это удобно и инфраструктурно, и логистически. Самое главное — среднеобразовательная школа не могла подстраиваться под все спортивные процессы академии. Сейчас мы можем абсолютно спокойно выстраивать процесс обучения без ущерба спортивному направлению», — сказала председатель совета директоров Елена Илюхина.